Heiteres und Erschütterndes

Eine Veranstaltung für wahre Musik-Connaisseurs ging am Totensonntag im Albachtener „Haus der Begegnung“ über die Bühne: Ausnahmepianist Wilhelm Rodenburg gab Einblick in sein vielfältiges musikalisches Können.

Die Klaviermatinee mit Wilhelm Rodenberg am Sonntagvormittag im „Haus der Begegnung“ war wieder einmal eine Veranstaltung für wahre Musikkenner. Passend zum Totensonntag suchte sich der Lehrer der Musikschule Albachten Stücke aus, die sich mit dem Leben und Tod auseinandersetzen.

Zuerst spielte er die Sonate a-moll D 784 von Franz Schubert, die in drei Sätze gegliedert ist. Mit den Kinderszenen op. 15 von Robert Schumann, ein aus 13 kurzen Klavierstücken bestehender Zyklus, führte Wilhelm Rodenberg die Zuhörer zurück in die Kindheit. „Und was den Totensonntag betrifft“, so der Pianist , „ist es ein Rückblick auf die Vorderseite des Lebens“.

Zuletzt spielte Rodenberg die Sonate 1. X. 1905 „Von der Straße“ von Leoš Janáček. „Die Janáček-Sonate war meine erste Idee, als ich an den Totensonntag dachte“, erklärte Rodenberg dem Publikum. Was bei dem Zuhören verständlich wurde – die Sonate ist ein erschütterndes Stück, dass über den Tod hinaus geht.

Um die Musikinteressierten im „Haus der Begegnung“ etwas aufzuheitern, brachte Rodenberg dann noch ein kurzes Stück – das „Albumblatt“ von Franz Schubert – zu Gehör.