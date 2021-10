„Herrlich böse und unfassbar lustig“

„Wir spielen wieder. Der Albachtener-Kultur-Freitag ist wieder da!“ Die Freude bei den Verantwortlichen des Vereins „Musikkultur Albachten“ ist groß: Nach 18-monatiger Corona-Zwangspause freuen sie sich, mit ihren Kultur-Veranstaltungen im münsterischen Stadtteil fortfahren zu können.

Am 5. November (Freitag) um 20 Uhr ist im „Haus der Begegnung“ eine allseits bekannte Kabarett- und Comedy-Künstlerin zu Gast: Barbara Ruscher, bekannt durch ihre Auftritte bei „Nuhr im Ersten“, „Ladies Night“, oder als WDR-Radiokolumnistin, knöpft sich die brennenden Themen unserer Zeit vor. „Satirisch, bissig, aber charmant seziert sie in ihrem Programm ,Mutter ist die Bestie‘, die gesellschaftlichen Problemlagen“, heißt es in der Ankündigung zum Auftritt in Albachten.

„Wer weiß schon genau, wer man ist? Ist man der Typ ,Earth, Wind and Eier‘ mit Hang zur eigenen Hühnerhaltung, aber gegen Windräder, sobald sie vorm Wohnhaus stehen? Wo fängt gesellschaftliche Verantwortung an, und wo sind die Grenzen? Wir verhalten uns ambivalent und Mutter Erde hat langsam die Schnauze voll von uns“, so die Ankündigung weiter. Barbara Ruscher sei eine großartige Kabarett-Bestie im doppelten Sinne – hemmungslos die Gesellschaft zerfleischend und zugleich die beste Freundin des Publikums. Sie berausche es mit weiblicher Satire vom Feinsten: „Herrlich böse, selbstironisch und vor allem unfassbar lustig.“

Bei Ruschers Gastspiel in Albachten gilt gemäß der Coronaschutzverordnung die 3G-Regelung. Bis zum Platz gilt die Maskenpflicht.

Eintrittskarten sind zum Preis von 19 Euro in der Drogerie Jentschura (Dülmener Straße 33, 02536/9357) sowie im Internet (www.localticketing.de) erhältlich.