Hochbetrieb auf der Reitanlage

Bis spät am Vorabend werkelten die Aktiven des RV Albachten, damit wenige Stunden später alles wie am Schnürchen klappen konnte. Denn ab dem Freitagmorgen herrschte auf der Reitanlage am Oberort Hochbetrieb: Das diesjährige Reit- und Springturnier des Vereins zog mal wieder alle Register und lockte Pferde-Fans von nah und fern an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch