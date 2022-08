Konterfei von totem Ballermann-Sänger wirbt (noch) für das Schützenfest

Werbung mit einem toten Sänger sorgt in den sozialen Medien für Ärger und Verwirrung: Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Al­bachen bedauert es auf Nachfrage dieser Zeitung sehr, dass auf ihrem Schützenfestflyer und auf Plakaten noch mit dem bekannten Mallorca-Partysänger Alex Zapata (52) geworben wird. Dieser war am 24. Juli völlig überraschend an einem Herzstillstand verstorben.

„Noch wenige Tage vor seinem Tod hat unser Brudermeister mit ihm gesprochen, welches Foto genommen werden soll für Plakate und Flyer“, sagt Hubertus-Schriftführer André Wixmerten.

Tiefe Bestürzung auch bei den Schützen

„Wir sind tief bestürzt vom Tod von Alex Zapata und bedauern es, dass die lange im voraus produzierte Werbung mit seinem Namen noch läuft. Wir werden kurzfristig die Plakate austauschen beziehungsweise überkleben und neue Flyer verteilen. Auch die Werbung in den sozialen Medien wird überarbeitet. Doch wir arbeiten alle ehrenamtlich. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass dies nicht so schnell gehen kann.“

Ersatz wird gesucht

Gleichzeitig bemüht sich die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft um einen adäquaten neuen Show-Act für die Partynacht des Schützenfestes am 26. August (Freitag). „Das ist derzeit aufgrund der angespannten Buchungssituation bei den Künstlern, der Vielzahl an aktuellen Veranstaltungen und so kurzfristig gar nicht so einfach“, sagt André Wixmerten.

Der angekündigte DJ Connecionf wird auf jeden Fall auftreten. Das Albachtener Schützenfest findet vom 26. bis 29. August statt