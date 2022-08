Hubpoller steckt mal wieder im Boden fest

Bei ortskundigen Autofahrern, die keine Scheu haben, illegale Abkürzungsstrecken zu nutzen, scheint es sich offenbar wieder herumgesprochen zu haben: Die Durchfahrsperre, der versenkbare Hubpoller im Fahrbahnboden des Rottkamps nahe der Einfahrt in den Wierling, ist – mal wieder – defekt. Und das auch schon seit längerer Zeit. Für so manchen ist dies ein Ärgernis, denn die Fahrt vom Rottkamp in den Wierling ist für den motorisierten Verkehr verboten.

