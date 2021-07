Eine 81-jährige Rentnerin ist in der Wohnanlage am Albachtener Rottkamp ein eifriger Aktivposten. Dafür wurde sie jetzt bei der Aktion „Danke, lieber Nachbar!“ mit einem Preis bedacht.

Das Unternehmen Sahle Wohnen legt laut einer Pressemitteilung Wert auf ein gutes nachbarschaftliches Miteinander in seinen Häusern und Wohnanlagen. Um das beispielhafte Engagement aktiver Nachbarn besonders zu belohnen, führte das Wohnungsunternehmen jetzt in seinen Anlagen in Münster die Aktion „Danke, lieber Nachbar!“ durch.

Mieterinnen und Mieter hatten dabei die Gelegenheit, Nachbarn zu benennen, die ihrer Meinung nach eine Auszeichnung für ihr vorbildliches Verhalten verdient haben. Insgesamt kamen dabei zwölf Vorschläge zusammen. Aus einer Sitzung des Kundencenter-Teams von Sahle Wohnen, das bei der Nachbarschaftsaktion als Jury fungierte, ging laut der Pressemitteilung Hulda Oster aus der Albachtener Seniorenwohnanlage am Rottkamp als Gewinnerin hervor.

Jederzeit ein offenes Ohr für Anliegen

„Die rüstige Seniorin ist die gute Seele der Wohnanlage – eine hilfsbereite Nachbarin aus Leidenschaft. Dabei kann die elffache Großmutter über Langeweile eigentlich nicht klagen. Die 81-jährige Rentnerin hat immer alle Hände voll zu tun“, heißt es in der Mitteilung zur Nachbarschaftsaktion. Hulda Oster achte umsichtig auf Ordnung in „ihrem“ Haus und habe jederzeit ein offenes Ohr für die Anliegen der anderen. Sie nehme Pakete an und erledige Einkäufe für ihre Nachbarn, wenn Not am Mann sei.

Regelmäßige gesellige Kaffeetrinken

In Zusammenarbeit mit Eva Bruns, Mitarbeiterin der Dienstleistungsgesellschaft Parea, die für die soziale Betreuung der Seniorinnen und Senioren in der Wohnanlage zuständig ist, kümmere sie sich darum, dass das regelmäßige gesellige Kaffeetrinken und weitere Aktivitäten im Gemeinschaftsraum der Wohnanlage stattfinden könnten. Eva Bruns könne jederzeit auf Unterstützung durch die frühere Köchin zählen. Nicht zuletzt sorge Hulda Oster auch dafür, dass auch mal neue Gesichter bei den Parea-Treffen auftauchen, in dem sie die Bewohner anspreche und für die Gemeinschaft gewinne. Zusätzlich sei sie noch ehrenamtlich für die Kleiderkammer und die Münster-Tafel in Albachten tätig.

„Frau Oster lebt vor, wie wir uns gute Nachbarschaft vorstellen“, sagt Alexander Fischer vom Sahle-Kundencenter. „Sie vermittelt Werte wie Hilfe, Gemeinschaft und Solidarität mit Mitmenschen und bezieht dabei die gesamte Mieterschaft mit ein. Sie baut Vertrauen auf und wird von den Nachbarn akzeptiert.“

Als Anerkennung für ihren Einsatz erhielt die Albachtener Seniorin einen Gutschein im Wert von 300 Euro für eine Gemeinschaftsaktion mit den Nachbarn. Hulda Oster bleibt trotz allen Lobes bescheiden. „Ich helfe gern“, sagt die ausgezeichnete Nachbarin. „Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.“