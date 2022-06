Hüpfkissen, Buttonmaschine und Albachten-Quiz auf der Ökuwiese

Münster-AlbachtenDer Einladung der Frauengemeinschaft (kfd) St. Ludgerus zum Sommerfest für Jung und Alt sind viele Kinder, Eltern, Großeltern und Mitglieder auf die Ökuwiese gefolgt.

Während die Erwachsenen bei schönstem Wetter sowie Kaffee und Kuchen neue und alte Bekanntschaften pflegten, konnte der Nachwuchs an verschiedenen Stationen seine Geschicklichkeit testen. Es gab eine Aktion der Feuerwehr, ein Hüpfkissen und eine Buttonmaschine. Zudem konnte man sich an einem Albachten-Quiz beteiligen.

Am Info-Stand der Frauengemeinschaft gab es laut einer Mitteilung der kfd Einblicke in deren Arbeit und in ihr Programm. In diesem Zusammenhang wurden alle interessierten Frauen zu einem Cocktail-Abend ins Pfarrzentrum St. Ludgerus eingeladen, der am 16. August (Dienstag) um 19 Uhr stattfinden soll.

Beendet wurde der ereignisreiche Nachmittag mit einem Abschlusssegen, den die Pastoralreferentin der Pfarrei St. Liudger, Angela Bulitta, erteilte.