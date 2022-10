Initiative übernimmt Wiesen-Patenschaft

Ob Dülmener Rose oder Rote Sternrenette – gleich 25 neue Obstbäume, darunter die genannten regionalen Apfelsorten, hatte das Grünflächenamt der Stadt Münster wie berichtet im vergangenen Herbst im Albachtener Offerbachpark gepflanzt.

Mit der Initiative „Natürlich Albachten!“ hat sich jetzt eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger aus Albachten gefunden, die ab sofort im Rahmen der bürgerschaftlichen Kampagne „Münster bekennt Farbe“ die Patenschaft für diese Obstbaumwiese übernimmt.

Wichtige Lebensräume für viele Tierarten

Ein Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie „Münster 2030“ der Stadt ist es, mit typischen Obstgehölzen die biologische Vielfalt zu fördern. „Das Spektrum der angepflanzten Arten im Offerbachpark ist sehr vielfältig, neben vielen alten Apfelsorten gibt es hier auch die Süßkirsche, Mirabelle, Hauszwetschge und Birnenquitte“, so Ruth Epping von der Initiative. Gerade alte Obstwiesen seien wichtige Lebensräume für viele Tierarten wie Steinkauz, Wildbienen und weitere Insektenarten.

Neben den Obstbäumen pflegt „Natürlich Albachten!“ laut einer Mitteilung der Stadt Münster auch die 700 Quadratmeter große, aus regionalem Saatgut entstandene Wildblumenwiese. Zur Förderung der Biodiversität soll die Blumenwiese bestenfalls abschnittsweise gemäht werden, sodass kleine Wieseninseln stehen bleiben. Diese bieten Insekten, Vögeln und Kleinsäugern Nahrung und Deckung.

So lecker ist die Birne

Damit die jungen Bäume sehr heiße Sommer wie zuletzt überstehen können, muss die Initiative viel gießen. Das Grünflächenamt werde dabei mit der Aufstellung von Wassertanks Unterstützung leisten, verspricht dessen Mitarbeiter Wolfram Goldbeck.

In intensiven Gesprächen mit dem Grünflächenamt und unterstützt durch politische Anträge wurde der Wunsch der Initiative zur Patenschaft nun realisiert, so dass Bürgerinnen und Bürger in Albachten in Zukunft dort selbst ernten können.

Dann erfahren sie gleich vor Ort, wie lecker die Birne „Köstliche von Charneux“ tatsächlich ist. Und sie entdecken vielleicht auch, dass das sternförmige Kerngehäuse der Sternrenette ihren Namen gibt.