Investitionsstopp in der Pandemie bereitete Sorgen

Fast war es ein Jubiläumsdatum: Die Mitgliederversammlung des Trägervereins vom Haus der Begegnung traf sich wenige Tage nach dem 15. Jahrestag der Einweihung des Kulturforums, das mittlerweile auch über die Grenzen Albachtens hinaus als ein beispielhafter und vielseitiger Veranstaltungsort bekannt ist.

„Wir haben hier ein aktives Leben vieler Vereine mit vielen auch jüngeren Vorständen – eine gute Zukunftsperspektive!“, sagte Vorstandssprecher Andreas Dondrup bei der Begrüßung.

Geschäftsführer Günter Heimsath gab einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2021, das durch die pandemiebedingten Einschränkungen nicht allzu umfangreich war. Um diese Zeit finanziell einigermaßen gut zu überstehen, hatte sich der Vorstand zu einem Investitionsstopp entschlossen.

„Es hat sich ausgezahlt, dass wir in den Vorjahren aus dem Vollen geschöpft haben“, erklärte Heimsath. „Hinsichtlich der Tontechnik, der Bestuhlung und der Küchenausstattung sind wir auf einem Top-Level“. Lediglich eine neue Außenbeleuchtung habe man sich gegönnt. „Das war aber eine gute Entscheidung, denn es wurden ohnehin Kabelarbeiten durch die Stadt durchgeführt, so konnten wir die Kosten für die Verlegearbeit sparen“, erläuterte er.

Positiv-Blöcke sind Veranstaltungen und Bewirtung

Fairerweise habe auch die Stadt für das Jahr 2021 die Pachtkosten gesenkt. „Das wird sich allerdings in diesem Jahr wohl ändern. Unsere Positiv-Blöcke sind die Veranstaltungen und die Bewirtung. Jeder Verein sollte sich überlegen, was er an Aktivität einbringen kann. Das HdB funktioniert nur, wenn es von euch getragen wird!“, appellierte Heimsath eindringlich an die Mitglieder.

Die nächsten Ziele: Es steht die Umgestaltung der Website an, außerdem der Außen-Frühjahrsputz am 7. Mai mit der Bitte um rege Teilnahme. Die Kassenprüfer Dirk Homann und André Wixmerten bestätigten eine tadellose Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstands.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Tobias Wedig (in Abwesenheit) als Vize-Vorstandssprecher, Theo Weber als Schriftführer, und Anke Eggelsmann als Leitung für die Hausverwaltung einstimmig bestätigt. Das Amt des neuen Kassenprüfers übernahm Thorsten Kähler.

Gisela Wedig und Wilhelm Beckmann geehrt

Für zwölf Jahre verantwortungsvolle Tätigkeit wurden Gisela Wedig in der Gästebetreuung und in der Nachbarschaftspflege Wilhelm Beckmann geehrt. Ihre Nachfolger in den Ämtern werden Doris Hauphoff und Simon Holkenbrink.

Als neuer Beirat trat Mario Berg aus Albachten zum Einarbeiten in den Vorstand ein. Der ebenfalls scheidende Geschäftsführer Günter Heimsath hat noch bis zum August sein Amt inne. Mit großem Dank für seinen Einsatz konnte er sich – wie auch die beiden anderen Vorstandsmitglieder – über einen persönlichen Bildband vom Haus der Begegnung und ein Rosenbäumchen freuen, überreicht von Andreas Dondrup.

Ein Glas Sekt und eine auf die Leinwand projizierte Bilderserie aus den ersten 15 Jahren des Albachtener Kultur- und Begegnungsforums krönten den Dank an die scheidenden Vorstandsmitglieder.