Jede Menge Nachwuchskicker an der Hohen Geist

78 fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche geben sich in der ersten Woche der Schulsommerferien auf dem Sportgelände an der Hohen Geist ein Stelldichein: Dort findet auch in diesem Jahr wieder das große Fußballcamp des SV Concordia statt. „Es wird gut angenommen, wir haben keinen einzigen freien Platz“, sagt Tobias Thier, der sich mit tatkräftiger Unterstützung um die Leitung kümmert.

In diesem Jahr gibt es parallel zum Camp, das von 60 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren besucht wird, auch eine Fußballschule. In der sind 18 Nachwuchskicker von elf bis 15 Jahren mit von der Partie, um sich im Umgang mit dem runden Leder noch ein Stückchen individueller anleiten sowie Tipps und Tricks vermitteln zu lassen. Drei Spieler der Albachtener Seniorenmannschaft nebst Trainer stehen ihnen dafür zur Seite. Fußballcamp und Fußballschule finden jeweils von 9.30 bis 16 Uhr statt. Mittags wird vor Ort gemeinsam gegessen. 14 Betreuer kümmern sich um die jungen Fußballspieler. Ihren Abschluss findet die Trainingswoche am morgigen Freitag.