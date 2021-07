Kleine Feierstundefür Clemens Kösters

„Wir werden Sie vermissen.“ Diese Worte aus dem Mund von Albachtens SPD-Vorsitzender Ulrike Czerny-Domnick galten Clemens Kösters, der – wie berichtet – Ende Juni nach 22 Jahren Polizeiarbeit in Albachten und Mecklenbeck in den Ruhestand gegangen ist. Das nahm der SPD-Ortsverein nun zum Anlass, sich in einer kleinen Feierstunde vom „Dorfsheriff“, wie er respektvoll genannt wurde, zu verabschieden.

Zahlreiche Sozialdemokraten, darunter Ratsfrau Ute Hagemann sowie die früheren Ratsmitglieder Isa Müller-Ehrenberg und Holger Wigger zollten Kösters und seiner Arbeit laut einer Mitteilung des Ortsvereins mit ihrer Anwesenheit Lob und Anerkennung. Der frisch gebackene Pensionär nutzte das Treffen zu einem kleinen Rückblick auf das Geschehen in Albachten aus polizeilicher Sicht.

Probleme mit Jugendlichen

Mit seinem Einsatz im Bezirksdienst in Münsters westlichen Ortsteilen Albachten und Mecklenbeck habe vor 22 Jahren für ihn ein neues Kapitel in seiner Polizeiarbeit begonnen, gestand er seinen Zuhörern. „Die ersten Jahre waren vor allem durch Probleme mit einigen Jugendlichen gekennzeichnet“, erinnerte sich der Polizeibeamte. Kösters schaffte es, durch viele Gespräche und Kontakte vor Ort zu einem geschätzten Gesprächspartner zu werden. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit engagierten Bürgern und Vereinen vor Ort und auch mit der Schule in Albachten. Seine Pläne für die Zukunft verriet der „Dorfsheriff“: So plant und trainiert er für die Teilnahme am Marathon in New York in diesem November.

Ortsvereins-Chefin Ulrike Czerny-Domnick lud Kösters dazu ein, am nächsten traditionellen Grünkohlessen der Albachtener Sozialdemokraten als Gast teilzunehmen: „Wir würden uns freuen, weiterhin in Kontakt zu bleiben.“