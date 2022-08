Knallbunte Graffiti-Kunst weckt süsses Fernweh

Graffiti, wenn nicht wild gesprüht, sind eine schöne Sache, um auch die eigene Kreativität entfalten zu lassen. Das erlebten jetzt auch die Ferienkinder in Albachten.

Münster-AlbachtenWer lässt sich vom Regen ausbremsen? Die Teilnehmer des Graffiti-Workshops, einem Ferienangebot von Musik-Kultur-Albachten für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren, jedenfalls nicht.

Erik, Max, Linus, Jannik, Henning, Hannes, Carl und Karl hatten sich am wenig attraktiven Trafohäuschen Osthuesstraße/Hohe Geist versammelt. Im Vorfeld war es bereits gereinigt und weiß gestrichen worden. Ungerührt vom eher abweisenden Wetter machte sich die Truppe mit Masken und Schutzkleidung ans Werk.

Großes Interesse sorgte für Zusatztermin

Das Interesse, Kunst aus der Sprühdose selber zu erschaffen, war schon bei der Anmeldung so groß, dass für den nächsten Tag noch ein weiterer Termin in der Albachtener Straße angesetzt wurde.

Unter der Leitung von Designer und Graffiti-Künstler Bennet Grüttner fertigten die Jugendlichen zunächst einige Skizzen an. Das Endergebnis auf dem von den Stadtwerken zur Verschönerung freigegebenen Trafohäuschen neben der Bushaltestelle sollte sich schließlich sehen lassen können. Das Thema: Reisen. Vom Schiff und Flugzeug über das Wohnmobil bis hin zum Surfbrett gab es ausschließlich reisetaugliche Motive.

In Gemeinschaftsarbeit unter der behutsamen Führung von Bennet Grüttner entstand schließlich ein farbenprächtiges Reisesehnsucht-Gemälde. Es wird ab jetzt vermutlich bei vielen Menschen süßes Fernweh wecken, die an der Haltestelle Hohe Geist in den Bus steigen.