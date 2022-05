„Brass Band Westfalen“ feiert Premiere in Albachten

Nach langer Corona-Pause war es für die „Brass Band Westfalen“ eine Premiere: Sein erstes Konzert bestritt das Blechbläser-Ensemble jetzt in Albachten und dabei zog es alle Register seines Könnens.

Zogen bei ihrem Gastspiel in Albachten alle Register ihres Könnens: die 30 Blechbläser des Ensembles „Brass Band Westfalen“.

Auf Einladung von Musik-Kultur Albachten gastierte die „Brass Band Westfalen“ erstmalig im „Haus der Begegnung“. Die aus 30 Blechbläsern bestehende Band, vielfach preisgekrönt, brillierte dabei in einem über zweistündigen Konzert. „Es war musikalisch ein Genuss, ihnen zuzuhören“, freute sich Manfred Rösmann, Vorsitzender von Musik-Kultur Albachten.

„Nach einer coronabedingten Zwangspause von über zwei Jahren ist das wieder unser erstes Konzert. Wir haben uns deshalb intensiv vorbereitet und sind besonders stolz, hier in Albachten in diesem tollen Haus spielen zu können“, so der Dirigent Martin Schädlich.

Vor Corona hatte das Orchester in Deutschland, NRW und speziell im Münsterland viele Konzerte gegeben. „Wir sind aber erstmalig mit einem Gastspiel im Münster, und darauf freuen wir uns besonders“, so Olav Biermann, erster Vorsitzender des Orchesters.

Helle Trompetenklänge und atemberaubendes Tempo

Das Konzert begann furios mit dem Werk „Prismatic Light“ von Alan Fernie. Mit hellen Trompetenklängen wurde der Konzertabend hymnisch eingeleitet. In einem atemberaubenden Tempo wurde dann das symphonische Werk „Life Ablaze“ von Steven Ponsford klangvoll musiziert.

Besonders beeindruckend war vor der Pause das Solo- Bravour-Musikstück für Trompete und Orchester der „Carneval von Venedig“. Der Solist, Willi Budde, beeindruckte mit spielerischer Sicherheit alle Höhen und Koloraturen des Solowerkes, inclusive kleiner gekonnter Schauspieleinlagen.

Der zweite Teil des Konzertes war genauso beeindruckend wie der erste Teil. Er begann mit dem Werk „Donegal Bay“ von Paul Lovatt-Cooper. Ina ten Hagen glänzte dabei mit einem melodisch stimmungsvollen Euphonium-Solo. Es folgte das symphonische Klangstück „Blackout für Brassband“ von Thomas Doss, ein beeindruckendes, rhythmisch anspruchsvolles Klangepos der Höchststufe.

Etwas ruhiger, aber akkordisch klangvoll vorgetragen, erklang die Hymne to the Fallen. Der Konzertabend klang dann mit dem „Florentiner Marsch“ in der Fassung der Brassband von Mnozil Brass aus.