Löschzug soll nach Albachten-Ost

Die Stadt Münster will die Grundstücksfrage beim Thema „Neubau des Albachtener Feuerwehrhauses“ offenbar möglichst bald zum Abschluss bringen und damit zugleich den viel diskutierten Wunschstandort „Alter Friedhof“ des örtlichen Feuerwehrlöschzugs zu den Akten legen. Dies geht aus einer aktuellen Beschlussvorlage hervor. Sie soll bereits am Donnerstag (7. Oktober) in der Bezirksvertretung West und abschließend am 10. November im Rat auf den Tisch kommen.

