Mehr als 800 Gäste erleben Partynacht

Besser kann es auf der Wiesn in München wohl auch nicht sein: Mit Schwung, Geselligkeit und viel Musik ging es so richtig rund bei der Bayern-Gaudi des Albachtener Spielmannszugs.

Geselligkeit, Spaß und tolle Stimmung: So hatte der Albachtener Spielmannszug sich das vorgestellt. Nach einer zünftigen Partynacht folgte am Sonntag der Frühschoppen im Festzelt

„Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins“, das war der Albachtener Countdown, bevor es dann hieß: „O‘zapft is!“ Dietmar Rölver, der amtierende Schützenkönig der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft, war es, der den Fassanstich beim großen Oktoberfest des Spielmannzugs „Gut Schlag“ im ausverkauften Festzelt erledigte. „Das ist eine Premiere für mich“, hatte er zuvor noch bekannt gegeben. Und die war geglückt. Aus dem 30-Liter-Fass sprudelte der begehrte Gerstensaft hinaus: Freibier für alle!

Das Fass war für lau, das Oktoberfest heiß begehrt. Mehr als 800 Gäste fanden den Weg zum Event an bekannter Stelle. Bereits um 19 Uhr war das Zelt gut gefüllt, und fast alle waren in bayrischer Kluft gekommen. Sprich: Dirndl und Lederhosen waren Ehrensache.

„Ich bin zum ersten Mal dabei“, sagte Sandra Janning. Beim Oktoberfest gebe es viele Leute, die man im Stadtteil kenne. „Die Stimmung ist einfach super. Hier steht man schnell auf den Bänken“, ergänzte Christin Temme. Für Stimmung sorgten wie im Vorjahr die Hopfenrocker aus Borken.

Frühschoppen im Festzelt. Foto: Albachtener Spielmannszug

Nach einer zünftigen Partynacht folgte am Sonntag der bayrische Frühschoppen. Im geschmückten Festzelt startete der Tag mit einer heiligen Messe unter der Leitung von Pater Tom und der musikalischen Begleitung der Elternband Bösensell. Eine Ehre sei es für die Elternband, die musikalische Gestaltung zu übernehmen, betonte Dominik Hüls, Gitarrist in der Formation. Immerhin musizieren seine Töchter aktiv im Verein, und der Spielmannszug „Gut Schlag“ spiele regelmäßig bei den Schützenfesten in Bösensell: „Wir haben eine gute Verbindung.“

Das freundschaftliche Verhältnis prägte auch den weiteren Verlauf des Tages. Die Klasse drei der Ludgerusschule Albachten nutzte die Gelegenheit, um mit dem Kuchenverkauf ihre Klassenkasse für anstehende Fahrten und Feste zu füllen. Auch das Bühnenprogramm stand ganz im Sinne der Familien. Die Tanzgruppen des SV Bösensell sorgten mit ihrem Teddy-Eddy- und Meerjungfrauentanz für gute Unterhaltung. Bayrische Klänge der „neuen Stiegewaldkapelle“ begleiteten den weiteren Verlauf mit Hüpfburg, Ballonkünstler und geselligen Runden.

Die Albachtener sind Oktoberfest-Fans, keine Frage. Und so steht auch schon fest: „Im nächsten Jahr werden wir das hier wieder machen“, verspricht Daniel Rottmann.