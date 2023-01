Mit Gestik und Mimik fesselt Maria Vollmer ihr Publikum

Maria Vollmer, eine zierliche blonde Frau, marschierte selbstsicher zu den Klängen von „Tequila“ auf die Bühne und ermunterte sofort das Publikum: „Machen Sie mit!“ Das ließen sich die Zuschauer nicht zweimal sagen, und so erschallte im „Haus der Begegnung“ an den passenden Stellen laut „Tequila“.

Da freute sie sich: „Die Menschen hier sind so kommunikativ!“ – und sie hatte den Saal auf ihrer Seite. Der Hit von 1958 ist älter als Maria Vollmer, die jetzt mit ihrem Programm „Tantra, Tupper und Tequila“ auftrat. Sie ist Kabarettistin, Tänzerin, Sängerin, Comedian – vor allem aber eine sympathische Frau, die eine fast leere Bühne füllen kann und für Heiterkeit beim überwiegend weiblichen Publikum sorgt.

Das Problem zwischen den Geschlechtern

Eines ihrer Themen ist das ewig aktuelle Problem zwischen den Geschlechtern: Rainer, ihr Gemahl, wird auch älter, und sie ist sich nicht sicher, ob sie noch Gattin oder schon Pflegekraft ist. Sprechen tut er schon mehr mit Alexa als mit ihr. Nun hatte er versehentlich Hormontabletten genommen. Als ihm ein kuscheliges Fell wächst, geht sie mit ihm zum Tierarzt. Ob er bald Nüsse im Garten verbuddeln wird? Von einem Ausflug mit seiner Harley kam er neulich per Bus zurück – der Ischias! Aufpassen muss er langsam, dass er nicht durch einen Roboter ersetzt wird. Den gibt es heute schon mit George-Clooney-Gesicht.

Aber Maria Vollmer greift auch aktuelle Themen der Zeit auf. Sie prangert an, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, dass die Bahn ständig Verspätung hat, und dass durch rücksichtslose Verwendung von Plastik bald gar nichts mehr „öko“ ist. Aber bei Tupper überzeugt sie Plastik doch, obwohl sie eine „Spätberufene“ ist. „Früher brauchten wir das nicht. Wir haben immer alles aufgegessen.“

Tänzerisch auf der Bühne unterwegs

Mit Gestik und Mimik fesselt sie ihr Publikum. Dazu wirbelt sie tänzerisch professionell über die Bühne und singt. Sie wagt sich mutig an große Vorbilder und kann überzeugen. „We Are the Champions“ von Queen wird bei ihr zu „Du bist der Champion“. Whitney Houstons „I will always love you“ erklingt als Klage : „Im Ei ist Cholesterin“ und Reinhard Mays Ballade „Es gibt keine Maikäfer mehr“ dichtet sie um in „Es gibt keine Hebammen mehr“. Zum Abschluss ein Lied über das hemmungslose Einkaufen bei Zalando zur Musik von Madonnas „Fernando“ – ein Ohrwurm, den alle mitsingen konnten.