Mit Quilts gegen den Einsatz von Drohnen

„The Drones Quilt Project“ ist eine Kunstausstellung zum noch weitgehend geheimen US-Drohnenkrieg. Die Ausstellung besteht aus sechs Patchworkdecken zusammengestellt aus jeweils 36 Stoffblöcken. Genäht, gestickt, gemalt worden sind sie von besorgten US-Bürgern. Zu sehen jetzt bis zum 23. Oktober im Philipp-Nicolai-Haus in Roxel. Der Start war allerdings in Albachten.

Pfarrer Andreas Hirschberg, Lore Heinecke und Kuratorin Anne Bergmann stellten im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst die Drohnen-Quilt-Ausstellung der Gemeinde vor.

Eine Petition – das demokratische Grundrecht jedes Bürgers – ist eine Bitte oder Beschwerde an den Staat. Eine visuelle Petition in Form von Patchworkbildern ist ungewöhnlich. Zu sehen ist sie jetzt im Matthias-Claudius-Haus in Albachten.

Es ist ein Drohnen-Quilt-Projekt, das den Einsatz von Drohnen anprangert, bei dem der Tod von Kindern und Zivilisten als Kollateralschaden in Kauf genommen wird.

Bis zum 23. Oktober zu sehen

Die Idee stammt von britischen Bürgern, erstellt wurden die Bilder von US-Bürgern, die jeweils einem Getöteten auf diese Weise Namen und Würde geben möchten und zugleich diese Form der brutalen Vernichtung brandmarken wollen.

Vier der in Deutschland kursierenden großen Patchworkbilder, die jeweils aus sechs mal sechs bemalten oder bestickten Stoffquadraten zusammengenäht sind, wurden nach dem Sonntagsgottesdienst von der Kuratorin und Galeristin Anne Bergmann aus Euskirchen vorgestellt.

Die Quilts sind im Philipp-Nicolai-Haus bis zum 23. Oktober, außer mittwochs, donnerstags bis sonntags von 16 bis 18 Uhr zu sehen sowie nach Vereinbarung:

0 25 34 / 74 62.