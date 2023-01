Neubau „Jentschura-Akademie“ ist bald fertig

Die Bauarbeiten zogen sich länger hin als erwartet – obendrein schnellten die Kosten in Höhe. Doch nun ist es so weit: Die am Standort Roxel neu errichtete „Jentschura Akademie“ steht in Kürze vor der Eröffnung.

Im August 2021 wurde nach bereits einem halben Jahr vorausgegangener Arbeiten die offizielle Grundsteinlegung vorgenommen. Im Herbst 2022, so die damalige Prognose, sollte die neu erbaute „Jentschura Akademie“ an der Otto-Hahn-Straße ihren Betrieb aufnehmen, doch daraus wurde nichts. Erst in diesem Frühjahr soll es so weit sein.

Die Eröffnung der Akademie, in der Jentschura International Interessierten mit Vorträgen, Seminaren und Lehrgängen die basische Lebensweise vermitteln will, habe sich leider verzögert, sagt Firmensprecher Guyves Sarkhosh. Grund dafür sei die allgemeine wirtschaftliche Lage. Auch beim Neubauprojekt seines Arbeitgebers – nach eigenen Angaben weltweit führender Anbieter und Hersteller basischer Lebens- und Körperpflegemittel, dessen Produkte in mehr als 25 Länder exportiert werden – hätten Lieferketten nicht eingehalten werden können.

Schon in wenigen Wochen soll die „Jentschura Akademie“ fertig sein – und dann so aussehen, wie es auf dieser Grafik zu sehen ist. Foto: Jentschura International

Lieferengpässe bei Baustoffen

So habe es beispielsweise bei Baustoffen Engpässe gegeben. Gehe jetzt alles wie vorgesehen über die Bühne, dann stehe der Akademie-Eröffnung im Frühjahr wohl nichts im Wege, meint Sarkhosh. Natürlich müsse die Stadt Münster für den Betrieb der Einrichtung grünes Licht geben. Laut Firmen-Chef Peter Jentschura soll der Lehrbetrieb der Akademie am 1. April starten.

Baukosten im „zweistelligen Millionen-Bereich“

Beim Neubauprojekt am Firmensitz der Jentschura International GmbH, dessen Kosten bei der Grundsteinlegung mit 7,5 Millionen Euro veranschlagt wurden, handelt es sich um einen dreigeschossigen Klinkerbau mit einer Netto-Grundfläche von 3000 Quadratmetern. Keinen Hehl macht Peter Jentschura daraus, dass die ursprünglich kalkulierten Baukosten bedingt durch die allgemeine Wirtschaftslage nicht eingehalten werden konnten. Sie seien in den „zweistelligen Millionen-Bereich“ emporgeschnellt.

Im Erdgeschoss der Akademie soll in Seminar- und Schulungsräumen die reine Wissensvermittlung stattfinden. Die Räume sollen sich bei Bedarf zu einem großen Veranstaltungssaal verbinden lassen. Ebenfalls im Erdgeschoss angesiedelt sein wird eine Lehrküche.

Zimmer für Seminarteilnehmer

Das erste Obergeschoss soll praxisorientierte Räume für Therapie- und Behandlungsschulungen beherbergen. Das zweite Obergeschoss wiederum soll anspruchsvoll ausgestattete Zimmer für Seminarteilnehmer bieten, die mehrtägige Lehrgänge besuchen. Laut Firmensprecher Sarkhosh werden dazu Interessierte aus dem In- und Ausland erwartet – von Ärzten, Physiotherapeuten, Heilpraktikern und Apothekern bis hin zu Sportverbänden und -vereinen.

Das Interesse an Jentschuras Know-how, an basischer Lebensweise, basischen Behandlungen und Produkten sei groß, wie sich unter anderem auch bei Vorträgen des münsterischen Unternehmens in Stuttgart, Leipzig, München und Salzburg gezeigt habe. Bei einer Veranstaltung im Europark Rust, die sich insbesondere an Sporttreibende gerichtet habe, seien rund 500 Teilnehmer zugegen gewesen, berichtet Guyves Sarkhosh.

Zehn neue Arbeitsplätze

Bereits im April und Mai sollen erste Seminare in der „Jentschura Akademie“ starten. „Im Zuge der Inbetriebnahme werden auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Es wird insgesamt umfangreich in den Gesundheitsstandort Münster investiert“, kündigt der Firmensprecher an. Von „zehn neuen Stellen im ersten Schub“ ist die Rede.

Zwei „Tage der offenen Tür“

Am Mittwoch (18. Januar) will Jentschura International die neue Akademie erstmals der interessierten münsterischen Öffentlichkeit vorstellen. Das soll ab 19 Uhr bei einer offenen Info-Veranstaltung im Roxeler Restaurant Brintrup (Roxeler Straße 579) der Fall sein. Es werde jede Menge Interessantes zum Betrieb der Einrichtung und zu deren Angebot geben, kündigt Sarkhosh an.

Darüber hinaus soll es am Wochenende 6. und 7. Mai am Roxeler Jentschura-Standort zwei ganztägige „Tage der offenen Tür“ geben. Dabei können neben der neuen Akademie auch die Produktionsstätten und die Verwaltung der Firma in Augenschein genommen werden. Diese feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.