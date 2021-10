Neue Parkplätze für Schwerbehinderte

Wer in Albachten auf einen Behindertenparkplatz angewiesen ist, der dürfte sich darüber freuen: Die Stadtverwaltung hat geliefert und dafür gesorgt, dass am örtlichen Friedhof sowie am „Haus der Begegnung“ beziehungsweise an der Ludgerusschule Parkplätze für Schwerbehinderte eingerichtet wurden. Das hatte die CDU bereits vor längerer Zeit in der Bezirksvertretung gefordert.

Am Albachtener Friedhof wurde nach Angaben der Stadt links neben dem Eingang an der Osthofstraße ein allgemeiner Schwerbehindertenparkplatz eingerichtet. Auch im Bereich Ludgerusschule / „Haus der Begegnung“ war die Stadt tätig: Nach Rücksprache mit der Grundschulleiterin wurde dort in der Parkbucht an der Hohen Geist zwischen den Schulgebäuden und dem Begegnungsforum ebenfalls ein allgemein nutzbarer Behindertenparkplatz eingerichtet. Der städtische Bauhof nahm die entsprechende Beschilderung vor.

Da in der Parkbucht an der Hohen Geist bereits ein öffentlich nutzbarer Schwerbehindertenparkplatz vorhanden war, wurde auf die Einrichtung eines weiteren Parkplatzes verzichtet. In diesem Bereich stehen jetzt zwei unmittelbar nebeneinander angesiedelte Behindertenparkplätze zur Verfügnung. Diese können sowohl von Besuchern der Ludgerusschule und des „Hauses der Begegnung“ als auch von Anwohner mit entsprechender Berechtigung genutzt werden.