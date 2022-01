Neue Quartiere in Roxel und Mecklenbeck geplant

In den kommenden Jahren wird in Münsters Westen neuer Wohnraum realisiert. Es sind gleich mehrere weitere Baugebiete geplant.

Nördlich der Freien Flur in Albachten soll in naher Zukunft ein kleines Neubauquartier mit 34 Wohnungen entstehen.

Wann genau die ersten Häuser im geplanten Neubaugebiet Albachten-Ost gebaut werden, lässt sich derzeit noch nicht definitiv sagen. Es dürfte vermutlich bis Anfang 2024 dauern. Rund 470 neue Wohnungen sollen auf dem 22 Hektar großem Areal entstehen. Es ist zwar das wohl größte künftige Neubaugebiet in Münsters Westen, doch es soll in naher Zukunft sowie den nächsten Jahren in Roxel, Albachten und Mecklenbeck noch weitere geben.

Eine im Mai 2020 veröffentlichte Vorlage des Stadtplanungsamts zur Fortschreibung des Baulandprogramms bis zum Jahr 2030 listet weitere Baugebiete auf: In Roxel sollen südlich des Nottulner Landwegs, wo am Rande der Autobahn eine neue Kita entstanden ist, bereits in Kürze 30 neue Mehrfamilienhauswohnungen gebaut werden. Vermutlich ebenfalls noch in diesem Jahr steht auf einer Fläche östlich der Lindenallee und nördlich der Freien Flur in Albachten der Bau von 34 neuen Wohnungen, 20 davon in Mehrfamilienhäusern, auf dem Programm.

75 neue Wohnungen an der Tilbecker Straße in Roxel

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen in Roxel südlich der Tilbecker Straße 75 neue Wohnungen realisiert werden. Der überwiegende Teil (60) davon in Mehrfamilienhäusern.

In Mecklenbeck ist südlich der verlegten Heroldstraße ein neues Wohnquartier geplant, was allerdings wohl erst in zwei, drei Jahren in Angriff genommen werden dürfte. Mit 160 Wohnungen, 50 in Einfamilien- und 110 in Mehrfamilienhäusern, ist es ebenfalls recht üppig dimensioniert.

Mehr- und Einfamilienhäuser geplant

Parallel dazu könnte in Roxel östlich der Tilsiter Straße nahe der Autobahn ein kleines Neubaugebiet mit 70 neuen Wohnungen baureif werden. Das Stadtplanungsamt hält dort 70 neue Wohnungen, jeweils 35 im Mehr- und im Einfamilienhausbau für möglich. Und nach dem Jahr 2025 soll es im Albachtener Süden noch ein weiteres Baugebiet geben: Im Bereich der Steinbrede sind 142 neue Wohnungen vorgesehen. 55 Wohnungen in Einfamilienhäusern stehen weitere 87 in Mehrfamilienhäusern gegenüber.