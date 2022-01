Raumprogramm soll zügig stehen

Initiative will Projekt „Bildungshaus Albachten“ in diesem Jahr maßgeblich vorantreiben

Münster-Albachten

Die überparteiliche Initiative, die in einigen Jahren ein Bildungshaus in Albachten realisiert sehen will, möchte das Jahr 2022 dazu nutzen, dem Projekt so zügig wie möglich den Weg zu bereiten.

Von Thomas Schubert