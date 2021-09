Rita Dondrup bleibt Vorsitzende

Auch die Musikschule Albachten hat durch die Corona-Pandemie Veränderungen erfahren müssen. Das machte die Vorsitzende, Rita Dondrup, bei der Mitgliederversammlung im „Haus der Begegnung“ deutlich. Bei der Zusammenkunft wurde sie erneut zur ersten Vorsitzenden gewählt.

Gemäß Dondrups Bericht konnten im laufenden Jahr 2020 bislang nur wenige Veranstaltungen durchgeführt werden: zwei Aufführungen des Kinderchormusicals Drachenfeuer II, ein Klarinettenkonzert mit dem Ensemble „Clarinet factory“ und das Herbstkonzert der Bläser. Alle weiteren geplanten Veranstaltungen mussten coronabedingt abgesagt werden. Stattdessen wurde ein Ostervideo mit Beiträgen vieler Schülerinnen und Schüler gedreht, das an einige Seniorenheime verschenkt wurde. In der Adventszeit wurden musikalische Beiträge täglich als musikalischer Adventskalender per E-Mail an alle Mitglieder versandt.

Erhöhung des kommunalen Zuschusses

Trotz finanzieller Einbußen und Kosten, die für die Umsetzung des Corona-Hygienekonzepts erforderlich waren, ist die finanzielle Lage des Vereins Musikschule Albachten unter anderem durch die Erhöhung des kommunalen Zuschusses stabil geblieben. „Wir danken allen Mitgliedern, die trotz digitalen Unterrichts der Musikschule treu geblieben sind“, so Dondrup in einer Pressemitteilung. Schulleiter Lothar Esser berichtete zudem von der Herausforderung im Rahmen der vorübergehenden Umstellung auf digitalen Unterricht.

Nach einstimmiger Entlastung des Vorstands wurden Rita Dondrup als erste Vorsitzende sowie Christoph Wiedemann und Barbara Weilke als Beisitzer wiedergewählt. Zum neuen Rechnungsprüfer kürte die Versammlung Dietmar Vornweg.

Weihnachtskonzert am 12. Dezember

Die stellvertretende Schulleiterin Ursula Richard kündigte die geplanten Termine des aktuellen Jahres an: Am 1. Oktober ein Herbstkonzert, vom 26. bis 28. November die Mitwirkung beim Albachtener Weihnachtsmarkt, am 12. Dezember das Weihnachtskonzert und am 24. Dezember die Bläsermusik an verschiedenen Orten in Albachten.

„Die Musikschule hofft, dass in Zukunft wieder alle Veranstaltungen stattfinden können“, heißt es abschließend in der Mitteilung zur Mitgliederversammlung.