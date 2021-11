Schroffe dynamische Akzente

Münster-Albachten

Bei der Klaviermatinee im Haus der Begegnung in Albachten konnten die Zuhörer in Ludwig van Beethovens Tagebuch blättern. Zumindest im musikalischen – denn Pianist Wilhelm Rodenberg lieferte in seinen Anmoderationen interessante Hintergrundinfos.

Von Annegret Lingemann