Schweinehaltern in Münsters Westen geht es schlecht

Münster-Roxel/Albachten

Der bundesdeutsche Schweinemarkt ist in der Krise. Das geht auch an den Landwirten in Münsters Westen alles andere als vorüber: Statt Verdienst gibt es Verlust. Ganz erheblichen Anteil daran hat die Afrikanische Schweinepest (ASP).

Von Thomas Schubert