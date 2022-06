Grüne regen im Stadtbezirk „Outdoor-Treffs“ für Jugendliche an

Könnte der Pavillon am Skate-Gelände in Mecklenbeck zum „Jugend-Outdoor-Treff“ werden? Die Verwaltung soll sich Gedanken zu möglichen Treffs im Stadtbezirk machen, das fordern die Grünen.

Junge Leute aus dem Stadtbezirk dürften sich darüber freuen: Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus (Grüne) und seine Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Münster-West machen sich dafür stark, in den West-Stadtteilen „Jugend-Outdoor-Treffs“ einzurichten. Um den Wünschen und Bedürfnissen Jugendlicher Rechnung zu tragen, müsse es ihnen ermöglicht werden, sich in ihren Heimatstadtteilen unkompliziert draußen zu treffen, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen, sagt Nathaus, der Mitglied im Jugendhilfeausschuss ist.

In einem Antrag, der in die BV West eingebracht wird, regen die Grünen an, dass sich die Stadtverwaltung in dieser Hinsicht Gedanken machen soll. Sie soll prüfen, an welchen Standorten im münsterischen Westen „Outdoor-Treffs“ für die Jugend geschaffen beziehungsweise bereits bestehende Pavillons ausgebaut und ertüchtigt werden könnten. Auch über die damit einhergehenden Kosten soll die BV informiert werden.

Corona-Zeit hat Jugendlichen viel abverlangt

Die Corona-Zeit habe den Jugendlichen in den vergangenen beiden Jahren viel abverlangt. Sie habe unter anderem dazu geführt, dass das soziale Miteinander teils nur sehr begrenzt bis gar nicht möglich gewesen sei: „Viele Angebote konnten nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Folglich gab es wenige Gelegenheiten, um zusammen zu kommen und sich austauschen zu können“, heißt es Antrag der Grünen. Insbesondere die Möglichkeiten für Jugendliche, sich draußen zu treffen, um einfach ohne Streetworker, unorganisiert und individuell „abzuhängen“ seien schlichtweg begrenzt. Mitunter bildeten sich notgedrungen Treffpunkte auf Schulhöfen oder Spielplätzen, was aber nicht selten zum Konflikten mit Nachbarn führe.

Treffs, die ganzjährig genutzt werden können

Um Abhilfe zu schaffen schweben den Grünen wettergeschützte „Outdoor-Treffs“ vor, die ganzjährig genutzt werden und jungen Leuten ein Dach über dem Kopf bieten können. Es gebe zwar schon einige einfache Pavillons in den Stadtteilen, diese schützten jedoch nicht ausreichend vor Wind und Wetter, böten kaum Sitzgelegenheiten und bescherten aufgrund ihrer Lage in der Nähe von Spielplätzen Konflikte. Angesiedelt sein sollen die Treffs deshalb „passend weit entfernt von Wohnbebauung“.

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach?

Zur Ausstattung sollen ausreichend Sitzgelegenheiten (etwa 15 Plätze), freies W-Lan, eine Lademöglichkeit für Handys sowie eine ausreichende Beleuchtung gehören. „In diesem Zusammenhang ist die Anbringung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach zu prüfen“, heißt es im Antrag der Grünen. Darüber hinaus können sie sich die Errichtung einer Feuerstelle an den Treffs vorstellen. Gesorgt werden soll zudem dafür, dass Müll in unmittelbarer Nähe entsorgt werden kann.

„Um den Bedürfnissen der Jugendlichen an einen ,Jugend-Outdoor-Treff‘ gerecht zu werden, ist eine Befragung oder ein Workshop mit ihnen durchzuführen“, stellen die Grünen klar. Die Ergebnisse seien im Planunqsprozess zu berücksichtigen.