Sollen die Außenstadteile gar nicht berücksichtigt werden?

app and move GmbH

Foto: app and move GmbH

Solche Sportboxen möchte die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West im Albachtener Offerbachpark sowie im Mecklenbecker Landschaftspark installiert sehen.

Die Aussage des SPD-Ratsherrn Philipp Hagemann, dass die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West mit ihrem Antrag, in den Parks in Albachten und Mecklenbeck Sportboxen aufzustellen, „leider etwas spät“ komme, stößt bei Peter Wolfgarten schlichtweg auf Unverständnis. „Mal wieder typisch für die SPD!“, ärgert sich der christdemokratische Ratsherr und Bezirksvertreter.

Bereits im vergangenen Jahr habe die SPD zusammen mit den Grünen und Volt im Sportausschuss einen umfassenden Antrag für die Aufstellung von Sportboxen in der Stadt gestellt, hatte Hagemann – wie berichtet – dargelegt. Zudem hieß es, dass die Verwaltung in dieser Hinsicht bereits an einem gesamtstädtischen Konzept zur Installation von Sportboxen arbeite. Der Antrag der CDU gehe somit ins Leere.

Dem hält Wolfgarten laut einer Mitteilung an unsere Zeitung entgegen, dass die Verwaltungsvorlage zur gesamtstädtischen Boxenaufstellung noch nicht vorliege. Dem Vernehmen nach würden in besagtem Papier Außenstadtteile gar nicht berücksichtigt und somit Albachten und Mecklenbeck ausgeklammert. Komme die CDU dann zu spät, wenn sie Sportboxen in den Parks beider münsterischen Stadtteile fordere?, fragt sich Peter Wolfgarten.