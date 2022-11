Spaß am Singen steht im Vordergrund

Uwe Berger hat die Leitung des Chores „Return to Music“ in Albachten übernommen.

„Return to Music“: Uwe Berger ist zwar nicht zur Musik zurückgekehrt, aber er hat in dem Chor mit dem englischen Namen eine besondere Aufgabe übernommen: Er ist der neue Chorleiter. Für ihn ist es eine Premiere.

Mit Musik hat der 57-Jährige seit vielen Jahren in Theorie und Praxis zu tun. Berger ist ausgebildeter Kirchenmusiker, hat einen Abschluss als Chorleiter, spielt Orgel und Klavier und engagiert sich als erster Vorsitzender im Chorverband Münster Stadt und Land, dem 39 Chöre mit rund 2000 Sängerinnen und Sängern angehören.

Musik macht „einfach Spaß“

Und warum jetzt auch noch „Return to Music?“ Die Antwort ist ebenso einfach wie überzeugend: „Weil es Spaß macht.“ Das ist sofort zu merken, wenn er die Bandbreite seiner musikalischen Interessen von Kirchenmusik bis Heavy Metal skizziert.

„Singen soll in jedem Alter Spaß machen,“ sagt Angelina Wendt vom Vorstand. Das bringt der Chor, den sie 2005 gründete, durch seinen Namen zum Ausdruck. „Return to music“ lädt zum Mitmachen ein, besonders auch interessierte Erwachsene, die in früheren Jahren gern gesungen haben und zur Musik und zum Chorgesang zurückkehren möchten. Wendts Einschätzung: „Der Spaß am Singen geht nicht verloren und hat auch durch Corona nicht nachgelassen.“

Chor der Musikschule Albachten

Der Chor gehört zur Musikschule Albachten. Deren Vorsitzende, Rita Dondrup, kennt Uwe Berger aus der gemeinsamen Arbeit im Chorverband und freut sich natürlich auch darüber, dass er als Chorleiter gewonnen werden konnte.