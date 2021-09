Spaß auf Hügeln und Steilkurven

Auf einer Fläche von 3400 Quadratmetern wurden satte 4700 Tonnen lehmhaltiger Boden wurden bewegt: In Albachten gibt es für Jung und Alt nun einen tollen Bike-Park.

Schon das Zuschauen macht Spaß – und das Mitmachen noch viel mehr. Jedenfalls für alle, die ein entsprechendes Zweirad besitzen und zumindest ein bisschen mutig sind. Und das waren viele Kinder und Jugendliche, die sich am Samstag zur Eröffnung des „Dirt- und Pumptracks“ in Albachten auf Mountainbikes oder BMX-Rädern auf der welligen und kurvigen Bahn in die Luft beförderten oder auch nur leicht über dem Boden abhoben.