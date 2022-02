SPD fordert zweites Wartehäuschen

Einen zweiten schützenden Unterstand für Busfahrgäste – den wünscht sich die SPD für die Haltestelle „Rottkamp“ an der Dülmener Straße.

Bislang gibt es an der Dülmener Straße nur ein „Rottkamp“-Wartehäuschen. Deshalb wollen die Sozialdemokraten auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein weiteres installiert sehen.

Geht es nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West, dann soll es für Buskunden an der Dülmener Straße im Bereich der einseitigen Bushaltestelle Rottkamp möglichst bald eine Verbesserung geben: Dort soll in stadtauswärtiger Richtung ein Wartehäuschen installiert werden.