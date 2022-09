SPD: Leerrohre schon bei der Erschließung verlegen

Das ins Haus stehende Neubaugebiet Albachten-Ost soll von Anfang an mit einem leistungsstarken Glasfasernetz versorgt werden. Damit dies zügig gewährleistet werden kann, will die SPD dort frühestmöglich die Infrastruktur geschaffen sehen.

Die zukunftsfähige Anbindung des geplanten Baugebiets Albachten-Ost ans weltweite Datennetz liegt der SPD-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-West am Herzen: In einem aktuellen Antrag an die Verwaltung setzen sich die Sozialdemokraten dafür ein, zum schnellen Ausbau des Glasfasernetzes im Neubaugebiet zeitnah Leerrohre zu verlegen. Diese sollen direkt zu den künftigen Häusern und nicht nur zu den Knotenpunkten im Straßenraum gelegt werden.