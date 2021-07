Spielen – mit und ohne Handicap

In puncto Inklusion gebe es in der heutigen Zeit noch viel zu tun, meinen die Grünen im Stadtbezirk West. Mit Blick auf die hiesigen Kinderspielplätze wollen sie in dieser Hinsicht möglichst für Veränderungen sorgen.

„Wir wollen das Thema Inklusion weiter in die Öffentlichkeit tragen“, sagt Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus. Das sei eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte und liege den münsterischen Grünen am Herzen. In dieser Hinsicht gebe es allerdings jede Menge zu tun. So unter anderem auch beim Blick auf die hiesigen Spielplätze. Von denen erwarten die Grünen, dass sie bei einer Neuanlage oder Sanierung künftig grundsätzlich inklusiv und barrierefrei gestaltet werden. Behinderten und nichtbehinderten Kindern soll damit das gemeinsame selbstbestimmte Spielen ermöglicht werden.