Standort wird der Kindergarten

Fast anderthalb Jahre ist es her, dass mit ersten Planungen begonnen wurde. Mittlerweile sieht es danach aus, als sollte das Projekt in absehbarer Zeit realisiert werden: Dann wird es auch in Albachten eine Givebox geben. Derartige wetterfeste Häuschen sind in Münster unter anderem am Mecklenbecker Bürgerzentrum Hof Hesselmann oder auch in der City an der Josefskirche zu finden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet