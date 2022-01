Tornado-Jets düsten über Albachten

Der Fluglärm, den Albachtener in den vergangenen Tagen am frühen Abend erdulden mussten, wurde von Militärmaschinen der Bundeswehr verursacht. Das geht aus einer Mitteilung des Luftfahrtamts der Wehr hervor.

Es waren Flugzeuge der Bundeswehr, die in den vergangenen Tagen abends über Albachten flogen und – wie berichtet – dort durch nervenden Fluglärm für Verärgerung sorgten. Dies geht aus einer schriftlichen Stellungnahme des in Köln ansässigen Luftfahrtamts der Bundeswehr hervor, die die Redaktion unserer Zeitung am gestrigen Mittwoch per E-Mail erreichte.