„Verband steht auf mächtigen Säulen“

Die Tische im Saal der Roxeler Gaststätte Kortmann waren bei der Jahresversammlung des VdK Roxel-Albachten voll besetzt. Die Ortsvorsitzende Reinhilde Zittlau erinnerte sich schmunzelnd an frühere Zeiten, bei denen gerade mal zwei kleine Tische besetzt waren. Das sei nun deutlich anders geworden. „Das ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit“, freute sie sich.

Für die zehnjährige Mitgliedschaft konnten 34 VdK-Angehörige mit einer Urkunde und kleinen Gaben geehrt werden, anwesend waren allerdings nur fünf. Die Goldene Mitgliedsnadel erhielt Dieter Buddendieck für 25 Jahre Treue zum Sozialverband VdK.

2,1 Millionen Mitgliedern in Deutschland

Bevor im Anschluss zum Essen gebeten wurde, hielt der Kreisvorsitzende Christoph Strässer eine engagierte Rede. Zunächst ging er auf die immer noch unsichere Corona-Lage ein und appellierte für eine Impfung aus Solidarität: „Wir haben die Instrumente zur Überwindung der Pandemie, das schaffen wir aber nur gemeinsam“. Der VdK stehe auf drei mächtigen Säulen, erklärte er. Das seien die Mitgliederzusammenkünfte, eine erfolgreiche Rechtsberatung und – besonders wichtig – die politische Stimme, die der Verband mit rund 2,1 Millionen Mitgliedern in Deutschland habe. Allein 4000 davon gebe es in Münster.

„Wir werden genau hinschauen und uns in der neuen Regierung einbringen“, kündigte er an. „Wir werden die Stimme der Menschen sein, die auf diesen Sozialstaat angewiesen sind.“ Allein in Münster lebe ein fünfstellige Anzahl von Mitbürgern von der Grund­sicherung.

Rentenanspruch nicht erworben

Zum Stichwort Alters­armut erklärte er, Minijobber, Zeitarbeiter und Leiharbeiter hätten es enorm schwer, eine Altersversorgung aufzubauen. Die Rente sei nur deshalb sicher, weil der Staat sie sichere. Sehr offen sprach Strässer über seine eigenen Bezüge und über sein Missbehagen, als langjähriger Mandatsträger im Bundestag den Rentenanspruch nicht durch eigene Einzahlungen erworben zu haben, weil das nicht vorgesehen sei. Er warb für die Idee einer Bürgerversicherung und vollzog auch noch den Bogen zur aktuellen Klimafrage. „Dieses existenzielle Problem lösen wir nur, wenn wir es mit der sozialen Frage verknüpfen. Es darf keiner hinten runterfallen.“