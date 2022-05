Vereinsleben lebt wieder auf

Nach einer aufgrund der pandemischen Lage verspäteten Generalversammlung kann das aktive Vereinsleben beim Spielmannszug „Gut Schlag“ nun wieder aufgenommen werden: Daniel Rottmann und Florian Bornstein leiten auch in diesem Jahr den Verein als erster und zweiter Vorsitzender.

Eberhard Schade als Kassierer und Jasmin Bornstein im Amt der Jugendsprecherin wurden als neue Mitglieder im Vorstand begrüßt. Claudia Strothoff löste Michelle Gehltomholt als Schriftführerin ab, Agnes Haucke wurde im Amt als musikalische Leitung bestätigt.

Aktive Spielleute wurden während der Generalversammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. „In diesem Jahr danken wir Heinz Gesmann für 50 Jahre, Andreas Konermann für 35 Jahre, Lisa Wierling für 15 Jahre und Jonas Kemmann für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft“, heißt es in einer Mitteilung des Albachtener Spielmannszugs.

Probenbetrieb wieder regulär aufgenommen

Nach der Winterpause durfte der Probenbetrieb wieder regulär aufgenommen werden. Bereits am 23. April ging es bei einer gemeinsamen Marschprobe durch die Albachtener Straßen.

Mit der Maitour und dem Vereinsschützenfest fiel der Startschuss für die Saison. Über 50 aktive und passive Mitglieder trafen sich am Gänsebrunnen in Albachten. Mit drei Planwagen ging es bei schönstem Wetter durch das Münsterland. Gestärkt durch Kaffee und Kuchen sowie ein Spanferkel, welches dem Verein 2019 zum 90-jährigen Bestehen vom Landwirtschaftlichen Ortsverband geschenkt worden war, ging es am Abend dem Holzvogel an den Kragen.

Luca Buddendiek neuer Schützenkönig

Dieser hielt sich jedoch hartnäckig. Erst unter Flutlicht schaffte es Luca Buddendiek, den Vogel zu Fall zu bringen und die Königswürde zu erlangen. Maike Schöppner wurde zur Königin gewählt. Die Ehrendamen Michelle Gehltomholt und Lea Kamphus komplettieren mit Hofmarschall Jan Kleimann den Königsthron.

An Pfingsten startet der Spielmannszug mit dem ersten offiziellen Auftritt des Jahres. Er findet auf dem Schützenfest der St.-Lamberti-Bruderschaft in Mecklenbeck statt. Direkt im Anschluss folgen die Schützenfeste in Nottuln, Gremmendorf, Roxel und Bösensell.

Erster Auftritt zu Pfingsten in Mecklenbeck

„Dann geht es nach zwei Jahren Pause hoffentlich wieder richtig los. Die Vorfreude und Motivation sind groß, endlich wieder musikalisch unterhalten zu dürfen und viele bekannte Gesichter zu sehen“, verkündet der Spielmannszug.

Im Herbst will der Spielmannszug „Gut Schlag“ wieder zum Oktoberfest einladen. Es soll am 15. Oktober im Festzelt auf dem Concordia-Parkplatz stattfinden.

Der Terminplan des Spielmannszugs ist online zu finden: