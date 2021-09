Verwaltung soll Fakten vorlegen

Die ablehnende Haltung der Stadt zum Standort Alter Friedhof fürs neue Feuerwehrhaus stößt in Münsters Westen auf wenig Verständnis. Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus fordert zeitnahe Transparenz.

Geht es nach den aktuellen Vorgaben der Stadtverwaltung, dann soll auf dem Alten Friedhof an der Dülmener Straße kein neues Feuerwehrhaus gebaut werden. Das braucht der örtliche Löschzug möglichst bald, denn das vorhandene Gebäude (r.) ist marode.

Die Verärgerung in Reihen des örtlichen Feuerwehrlöschzugs und nicht zuletzt auch bei Matthias Pape, Sprecher der Albachtener Feuerwehrfreunde, ist groß: Die Stadtverwaltung will das geplante neue Feuerwehrhaus im münsterischen Stadtteil – wie berichtet – im Neubaugebiet Albachten-Ost und nicht auf dem Alten Friedhof an der Dülmener Straße angesiedelt sehen. Das stößt bei der Wehr und ihren zahlreichen Unterstützern bitter auf. Zumal sich der Rat der Stadt Münster im Juni vergangenen Jahres mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP und AfD ganz klar für den Friedhofstandort ausgesprochen hatte.