Vodafone-Entstörung erst am 8. Juli in Albachten

Wiederholt hatte es in den vergangenen Tagen Beschwerden über eine offenbar schwerwiegende Störung im Albachtener Netz des Mobilfunkanbieters Vodafone gegeben. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte das Unternehmen am Dienstag (6. Juli) per E-Mail mit, dass der Ausfall einer Richtfunkstrecke vorliege. Davon seien die umliegenden Albachtener Mobilfunkstationen betroffen, was zu einem Ausfall des mobilen Sprach- und Datennetzes geführt habe.

„Für die Entstörungsarbeiten sind ein Hubsteigereinsatz sowie zwei Techniker erforderlich. Wir haben dafür den 8. Juli terminiert und möchten uns für die Unannehmlichkeiten bei unseren Kunden entschuldigen“, schreibt Vodafone. Aufgrund der besonderen Umstände sei eine frühere Entstörung leider nicht möglich.