War Humboldt einst in Albachten?

Auf der historischen Route Alexander Alexander von Humboldts ging es bei der jüngsten Ausgabe der „Albachtener Gespräche“ nach Südamerika. Davon berichtete der Journalist Peter Korneffel. Er hatte die Route in diesem Jahr bereist und zwei Albachtener dabei mitgenommen.

Peter Korneffel brennt für Alexander von Humboldt, das blieb keinem der Besucher bei den „Albachtener Gesprächen“ verborgen. „Alexander von Humboldt und die unvertilgbare Sehnsucht nach der Tropengegend“ war – angelehnt an ein Humboldt-Zitat – das Thema seiner spannenden und temperamentvollen Präsentation. Corona-bedingt fand der Gesprächsabend nicht im Concordia-Clubheim sondern im „Haus der Begegnung“ statt.

Für Manfred Rösmann, Vorsitzender des gastgebenden Vereins Musikkultur Albachten, gab es doppelten Grund zur Freude: Zum einen, weil nach 20-monatiger Zwangspause wieder Kultur vor Ort zu erleben war, und zum anderen, weil er mit Peter Korneffel eine mehrfach ausgezeichnete Persönlichkeit begrüßen konnte. Als Journalist, unter anderem für Die Zeit, GEO und FAZ tätig, ist er weit gereister und kompetenter Reiseführer, Autor von Büchern, Medienpädagoge und ehemaliger Kabarettist.

Albachtener Jutta und Günter Heimsath waren mitgereist

Auf den Spuren Alexander von Humboldts, einem der letzten Universalgelehrten, leitete Korneffel eine „epochale Reise“, die die Wochenzeit „Die Zeit“ initiiert hatte und über die er ein Buch geschrieben hat. Die Albachtener Jutta und Günter Heimsath waren mitgereist. Sie waren es auch, die ihren Reiseleiter aus Berlin nach Albachten eingeladen hatten und so den Teilnehmern der „Albachtener Gespräche“ einen kleinen Nachhall dieses großartigen Erlebnisses boten.

Fast zwei Monate, vom 26. Dezember bis zum 22. Februar 2021 dauerte diese „Expedition“ auf der historischen Route. Sie begann in Spanien und führte über Teneriffa, Venezuela, Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru, Mexiko und den USA zurück nach Frankreich.

Reiseaufnahmen neben historischen Abbildungen

Korneffel brachte den Zuhörern zunächst mit vielen Illustrationen die Persönlichkeit des großen Gelehrten nahe, seine Familie und seine Lebensstationen mit den unterschiedlichen Studiengebieten sowie sein Netzwerk mit hochkarätigen Verbindungen. Er stellte Reiseaufnahmen neben die historischen Abbildungen und ließ die Zuschauer die präzisen Beobachtungen des Forschungsreisenden staunend mit den Fotos von heute vergleichen.

„Humboldt war in Albachten!“

Und dann ließ Korneffel noch eine kleine Bombe platzen: „Humboldt war in Albachten!“ Augenzwinkernd legte er dar, dass Humboldt aller Wahrscheinlichkeit nach auf seiner Reise von Duisburg nach Göttingen am 29. Oktober 1789 von Dülmen kommend durch Albachten geritten sein könnte. Das Albachtener Publikum jubelte und war sich sofort sicher, dass es so gewesen sein müsste.