Buden, Musik und eine große Tanne

Der Verein Musik Kultur Albachten lädt alle Bürgerinnen und Bürger, Alt und Jung, Groß oder Klein zum 15. Albachtener Weihnachtsmarkt ein. Dieser findet in der Zeit vom 25. bis zum 27. November (Freitag bis Sonntag) auf dem Marktplatz Rottkamp statt.

Eine hoch gewachsene, schöne Tanne ist bereits aufgestellt worden: Zehn Meter misst die Nordmanntanne, mit vielen goldgelben Tannenzapfen in der Spitze. Sie ist laut Pressemitteilung ein Geschenk von Mechtild und Peter Siefke sowie der dortigen Nachbarschaft.

Mit schwerem Gerät sei der Baum fachmännisch von Bernhard Wilhelmer und Alfons Averweg gefällt und von Bernhard Egger mit dem Frontlader zum Marktplatz transportiert worden. „Es ist schon bemerkenswert, mit welcher Geschicklichkeit die drei diesen Baum fachmännisch schlagen, verladen und auf dem Marktplatz in Albachten aufstellen und verkeilen“, lobt Manfred Rösmann, Chef von Musik Kultur Albachten, die Crew.

Baum fachmännisch geschlagen

„Wir sind eben ein eingespieltes Team“, so Bernhard Wilhelmer. Alfons Averweg und Bernhard Egger ergänzen: „Das ist inzwischen unserer 14. Baum, den wir für den Albachtener Weihnachtsmarkt aufstellen“. Zusammen mit Berni Drees sorgt dieses eingespielte Team alljährlich für das eindrucksvolle Sinnbild auf dem Weihnachtsmarkt.

„Ohne Euch würde das leuchtende Wahrzeichen auf unserem Weihnachtsmarkt fehlen“, bedankt sich Manfred Rösmann bei den Fachmännern. Kinder des Clau­diuskindergartens werden den Baum nun noch mit weihnachtlichen Motiven schmücken. Für die Beleuchtung des Baumes sorgen dann Alfons Averweg und Berni Drees mit weiteren Helferinnen und Helfern, die den Verein Musik Kultur unterstützen.

Jugendorchester der Musikschule begleitet Eröffnung

Am 25. November um 17 Uhr wird der Weihnachtsmarkt von Bezirksbürgermeister Jörg Nathaus und Manfred Rösmann, Vorsitzender des Vereins Musik Kultur Albachten, offiziell eröffnet. Die Eröffnung wird musikalisch begleitet vom Jugendorchester der Musikschule Albachten unter der Leitung des Musikschulleiters Lothar Esser. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, heißt es in der Ankündigung.

Die Öffnungszeiten des Marktes sind am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Das Organisationsteam um Nicola Gleditsch habe intensive Vorarbeit geleistet, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Markt biete Einkaufsmöglichkeiten ganz besonderer Art.

Musikalisches Rahmenprogramm Foto: Mit dem musikalischen Rahmenprogramm beginnt am 25. November (Freitag) um 17 Uhr das Jugendorchester der Musikschule. Darüber hinaus gibt es folgende Beiträge:



26. November (Samstag):

15 Uhr: Kinderchor der Musikschule unter Leitung von Angelika Matthaei

15.45 Uhr: „Blechstrudel“ der Musikschule unter Leitung von Christian Voss

18 Uhr: Männergesangverein MGV ’68 unter Leitung von Richard Homann, plus Einzelkünstler

16 bis 20 Uhr: „Offener Treff“ im Albatros



27. November (Sonntag):

15 Uhr: Kinderchor der Musikschule unter Leitung von Ursula Richard

16 Uhr: Bläser-Minis der Musikschule unter Leitung von Hildegart Schüle

16.30 Uhr: Bläservereinigung Albachten unter Leitung von Christian Voss, plus Einzelkünstler

16 bis 18 Uhr: „Offener Treff“ im Albatros

Für stimmungsvolles Lichtambiente sorgen Lucas Rösmann und Berni Drees mit ihren Helfern. ...

In 13 dekorativen Holzhütten werden viele vorweihnachtliche Überraschungen angeboten. Die Hütten sind auf dem Marktplatz um die Tanne in einem Rundbogen angeordnet. Wie der Baum sind die Stände ebenfalls adventlich gestaltet. Dort werden Holzarbeiten, Adventskränze, weihnachtliche und modische Deko, Naturprodukte, Glasschmuck, Weißstickereien, Kinderartikel und Lichterbögen angeboten.

Für das leibliche Wohl mit Reibeplätzchen, Würstchen, Grünkohl, Pilzpfanne, Waffeln, Kaffee, Kuchen und Glühwein ist ebenfalls gesorgt.

Adventskränze und Naturprodukte

Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es übrigens auch Informationen zur Spielzeit 2023 des „Albachtener Kulturfreitags“ sowie zu den Veranstaltungen der Albachtener Vereine. Ebenso gibt es die Möglichkeit, das Albachten-Buch „Willkommen in Albachten, Geschichte und Geschichten aus 875 Jahren“ zu kaufen.

Besondere Maßnahmen zum Corona-Schutz sind nicht erforderlich. Dennoch gilt die aktuelle Coronaschutzverordnung NRW, unterstreichen die Organisatoren.