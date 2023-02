Wie Taiwanerinnen vom Glauben erzählen

Zum Weltgebetstag am 3. März laden Frauen aus Taiwan ein, daran zu glauben, dass die Welt zum Positiven verändert werden kann. Auch in Albachten findet der Weltgebetstag statt.

Weltgebetstag am 3. März in Albachten

Taiwaner beten gemeinsam zu Ehren von Buddhas Geburtstag vor der Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle. Buddhas Geburtstag wird in Ostasien am achten Tag des vierten Monats im chinesischen Mondkalender gefeiert.

Zum Weltgebetstag am 3. März laden Frauen aus Taiwan ein, daran zu glauben, dass die Welt zum Positiven verändert werden kann – „egal wie unbedeutend wir erscheinen mögen, denn Glaube bewegt“, heißt es dazu in einer Mitteilung der evangelischen Frauenhilfe und der katholische Frauengemeinschaft St. Ludgerus. In diesen unsicheren Zeiten hätten taiwanische Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Weltgebetstag verfasst.

„Ich habe von Eurem Glauben gehört“, heiße es im Bibeltext Eph 1,15-19. „Wir wollen hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glauben erzählen und mit ihnen für das einstehen, was uns wertvoll ist: Demokratie, Frieden und Menschenrechte.

Wie diese am besten zu schützen sind, sei eine zentrale Frage in der taiwanesischen Gesellschaft angesichts der Bedrohung durch die Volksrepublik China, so die Mitteilung weiter.

Vor diesem Hintergrund laden Frauenhilfe und Frauengemeinschaft am 3. März (Freitag) um 15.30 Uhr zum Weltgebetstag-Gottesdienst ins Albachtener Matthias-Claudius-Haus ein. Mit der Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, gibt es im Anschluss an den Gottesdienst ein Kaffeetrinken im Pfarrzentrum St. Ludgerus.

Der Gottesdienst kann auch auf Youtube unter „Gemeinde Roxel, Albachten, Bösensell“ aufgerufen werden.