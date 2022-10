„Zucchini Sistaz“ entführen in die goldene Ära des Swing

Es soll ein kein einfaches Konzert sondern ein musikalisches Ereignis werden: Am 28. Oktober ist ein ganz besonderes Damen-Trio im Albachtener „Haus der Begegnung“ auf der Bühne.

Gemüsikalische Unterhaltungskunst“ soll es im Rahmen des Albachtener Kulturfreitags im „Haus der Begegnung“ (Hohe Geist 8) geben. Am 28. Oktober sind dort um 20 Uhr die „Zucchini Sistaz“ zu Gast. Es soll „kein gewöhnliches Konzert, sondern ein musikalisches Ereignis“ werden, kündigen die Gastgeber vom Verein Musik-Kultur Albachten an.

„Wenn die drei Damen mit ihren aufwendigen Frisuren die Bühne betreten, geraten fast alle Sinne durcheinander. Schick und glamourös gekleidet, katapultieren die frechen Damen die Zuhörerschaft in die goldene Ära des Swing“, heißt es über das Trio. Dessen musikalischer Fundus speise sich aus der Unterhaltungsmusik der 1920er- bis 1950-Jahre, gespickt mit frechen Zitaten und Attitüden der Popularmusikgeschichte.

Ihren dreistimmigen Gesang unterstützen die münsterischen Künstlerinnen – Sinje Schnittker, Jule Balandat und Tina Werzinger – mit akrobatischen Darbietungen an Kontrabass, Gitarre, Posaune und Flügelhorn. „Mit fröhlicher Frische und großer Leidenschaft, mit unbändiger Spielfreude, verbalen Frotzeleien und dem Mut auch zu leisen Tönen verzaubert dieses Trio einen scheinbar gewöhnlichen Abend auf herzerfrischende Art“, heißt es in der Ankündigung des „Zucchini Sistaz“-Gastspiels weiter. In der Zucchini-Welt sei alles ein wenig anders, ein bisschen schräg, skurril und dem heutigen Leben wunderschön entrückt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 24 Euro ab sofort in der Albachtener Drogerie Jentschura (Dülmener Straße 33) sowie im Internet (www.localticketing.de) erhältlich.