Zweite Grundschule für Albachten

Der Ludgerusschule fehlen ausreichende Raum-Kapazitäten. Deshalb fordert die CDU, in Albachten eine zweite Schule zu bauen.

Die Albachtener Ludgerus-Grundschule arbeitet derzeit dreizügig, allerdings hat sie dafür nicht genug Räume.

„Bald reicht das Grundschulangebot insgesamt nicht mehr“, sagt der örtliche CDU-Ratsherr Peter Wolfgarten. „Zum Schuljahr 2030/31 werden es fünf Eingangsklassen, nach aktuellen Bevölkerungsprognosen bald darauf schon sechs sein.“

Deshalb unterstützt die münsterische CDU-Ratsfraktion laut einer Pressemitteilung die Neuerrichtung einer weiteren dreizügigen Grundschule im geplanten Baugebiet Albachten-Ost als Offene Ganztagsschule für 22,5 Millionen Euro sowie den Anbau fehlender Räume für Betreuung, Mittagsverpflegung und Verwaltung an der Ludgerusschule. Die zweite Maßnahme steht anders als der Neubau derzeit aber nicht zur Entscheidung im Rat an.

CDU-Ratsherr Meik Bruns setzt sich als schulpolitischer Fraktionssprecher dafür ein, mit dem Standard-Schulbauprogramm die zügige Fertigstellung des Neubaus bis zum Schuljahr 2025/26 zu sichern: „Albachten braucht die neue Schule, sie ist Teil der städtischen Schulentwicklungsplanung.“

Die Albachtener Dreifachsporthalle würde auch künftig dem Schulsport genügen. „In unserem wachsenden Stadtteil wird es aber mehr Bedarf für Vereinssport und ungebundene Sportangebote geben“, so Peter Wolfgarten. Daher soll Albachten nach CDU-Vorstellungen eine zusätzlichen Einfachsporthalle erhalten. „Die Investitionen unterstreichen den hohen Stellenwert moderner Pädagogik und Sportangebote für Albachten in angemessenen Räumlichkeiten“, so Albachtens Ratsherr.