Alex Völker und Chan als Ehrengäste

Münster-Hiltrup

Mangas stehen längst nicht mehr nur in Fernost in den Bücherregalen. Profi-Zeichnerin Alexandra Völker gibt Tipps und Tricks für Anfänger, am Ostersamstag (16. April) auf der Comic- und Mangaconvention in Hiltrup. Cosplayer sind besonders willkommen.

Von Peter Sauer