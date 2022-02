„Alternativen gibt es nicht“

Die Zufahrt zum Forschungsunternehmen Labcorp, ehemals Covance, führt über die Straße Kesselfeld. Die Stadt Münster hat den bisherigen Privatweg erworben. Anwohner fordern eine andere Erschließung – Politiker halten das für unrealistisch. Bei einem Ortstermin ging es hoch her.

Laut und lebhaft wurde bei einem Ortstermin über die Zukunft der Straße Kesselfeld gestritten. Die Stadt will die Straße ausbauen. Die Anwohner wollen, dass stattdessen für das Tierversuchslabor von Labcorp eine eigene Zufahrt gebaut wird

Es regnet in Strömen, der Wind pfeift. Bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Doch auf einem schmalen Wirtschaftsweg am Kappenberger Damm stehen rund ein Dutzend Personen, frieren und streiten sich. Es geht hoch her.