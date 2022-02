Max-Winkelmann-Straße: Birke sürzt auf Garage

Den spektakulärsten Sturmschaden gab es in Hiltrup an der Max-Winkelmann: Eine umgestürzte Birke sorgte für Schäden an einem Auto und an einer Garage.

Weitgehend glimpflich kam der Süden Münsters durch das Orkantief Ylevia. An der Max-Winkelmann-Straße stürzte allerdings eine Birke auf eine Garage. Dabei zerstörte sie auch die Windschutzscheibe eines abgestellten Autos.

Der Löschzug Hiltrup der Freiwilligen Feuerwehr rückte mit dem Leiterwagen aus, um den umgestürzten Baum zu beseitigen. Es war der größte Einsatz, zu dem der Löschzug bis zum Donnerstagmorgen ausrücken musste. Die Rettungskräfte hatten sich auf mehr Einsätze vorbereitet.

Bauschilder und Bauzäune

Auch der Löschzug Angelmodde meldete am frühen Donnerstagmorgen im Bereich Am Filk/Alter Postweg lediglich einen Einsatz. Ein Baum war auf den Weg gekippt. Ansonsten waren vielfach Bauzäune – wie in Amelsbüren am Kanal – Bauschilder umgekippt. Überall gab es im Straßenbild umgewehte Fahrräder und E-Scooter. An Straßen mit Bäumen hatten die Anlieger Äste und Zweige aufzulesen.