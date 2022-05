Aufwertung des Ortskerns beginnt

Mit dem anstehenden Umbau der Deermannstraße beginnt eine erste Maßnahme zur Aufwertung des Amelsbürener Ortskern. Parteiübergreifend haben sich die Mitglieder der Bezirksvertretung dafür eingesetzt, dass die Vorstellungen aufgegriffen werden, die in einer Bürgerbeteiligung innerhalb der Amelsbürener Zukunftswerkstatt ihren Ursprung hatten.

Im Dezember schlossen sich alle 19 Mandatstragende in der Bezirksvertretung (BV) Hiltrup zu einem Antrag zusammen, der den Beginn der Umsetzung des viel diskutierten Ortskonzepts für Amelsbüren markiert.

Beantragt wurde, den ohnehin anstehenden Umbau der Deermannstraße im Sinne des Konzeptes des Planungsbüros SAL Landschaftsarchitektur zu gestalten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Fraktionen und Einzelvertreter in der BV Hiltrup. Die Verwaltung bestätigte nun in einer Stellungnahme gegenüber der BV die vollständige Übernahme der geforderten Änderungen.

Die Beschlussfassung soll der BV im August vorgelegt werden, heißt es weiter. Somit werde ein breiter Grünstreifen entstehen und der nordseitige Gehsteig auf zwei Meter verbreitert. Unberührt bleibt die Ausweitung der Fahrbahn, um den Busverkehr zu erleichtern.

Die Mitglieder der BV Hiltrup begrüßen das Vorankommen des Projektes und sehen dies als starkes Zeichen des überfraktionellen Schulterschlusses für die Zukunft ihres Bezirks.

Umsetzung des Ortskonzepts

„Politik ist immer Engagement für die Menschen vor Ort. Es ist bezeichnend, dass sich die BV Hiltrup für solche Anlässe parteiübergreifend zusammenschließt, um große Projekte anzugehen“, so Bezirksbürgermeister Wilfried Stein. „Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam etwas für die Bürger Amelsbürens erreichen konnten,“ so der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Martin Schulze-Werner.

„Wir freuen uns sehr, dass die Umsetzung des Ortskonzepts nun angegangen wird. Dieser erste Schritt ist ein wichtiges Zeichen für die Amelsbürener, dass ihre Wünsche und ihr Engagement endlich ernst genommen werden“, bekräftigt Julia Burkhardt, Co-Fraktionssprecherin der Grünen.

„Mit der Umgestaltung der Deermannstraße wird der Startschuss für die Aufwertung des Amelsbürener Ortskerns gesetzt. Wichtig ist uns, dass der Deermannstraße zügig weitere Maßnahmen, etwa die Aufwertung des Lailly-en-Val-Platz, folgen. Das besitzt für die gesamte Bezirksvertretung eine hohe Priorität, gerade auch mit Blick auf die nächsten Haushaltsberatungen im Stadtrat“, betont Friedhelm Schade, Mitglied der SPD-Fraktion und stellvertretender Bezirksbürgermeister.