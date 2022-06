Ausbau der Pater-Kolbe-Straße geht jetzt voran

Zwei der vier Bauabschnitte an der Pater-Kolbe-Stadt sind in den vergangenen Wochen schon fertiggestellt worden. Ratsherr Stefan Weber erwartet, dass nach Abschluss der Arbeiten die reparaturbedürftige Straße Am Dornbusch ausgebessert wird.

Ein Ende der Bauarbeiten an der Pater-Kolbe-Straße ist in Sicht. Lange wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgrund der nicht enden wollenden Dauerbaustelle vertröstet, aber nun sind rasante Fortschritte erkennbar.

Das Amt für Mobilität und Tiefbau hat bereits Kanalhaltungen, Wasserleitungen und Stadtnetzleitungen verlegt, die Fertigstellung der Reparaturarbeiten von Gehweg und Fahrbahn befindet sich hingegen auf den letzten Metern.

Vorzeitige Fertigstellung

Zwei der vier Bauabschnitte sind in den vergangenen Wochen schon fertiggestellt worden. Aktuell werden nun die restlichen Gehwege im Bereich Pater-Kolbe-Straße zwischen Lange Kuhle und Am Dornbusch erneuert, parallel in diesem Bereich die Fahrbahn ausgekoffert und Schotter eingebaut. Im Anschluss erfolgen hier die Asphaltarbeiten, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Die Stadt stellt mittlerweile eine vorzeitige Fertigstellung in Aussicht. „Bis voraussichtlich Ende August“ werden die Arbeiten noch andauern.

Stefan Weber, CDU-Ratsherr für Amelsbüren, betont, dass die von Bürgerinnen und Bürgern „sehnlichst erwartete Rückkehr“ zur eigentlichen Busroute der Linie 1 umgesetzt wird. Über Jahre hätten sie mit wenig komfortablen, provisorischen Haltestellen der Ausweichroute vorlieb nehmen müssen. Es habe keinen barrierefreien Einstieg und keine Überdachung gegeben.

Arbeiten am Dornbusch

Weber fordert nach Abschluss der langwierigen Arbeiten an der Pater-Kolbe-Straße zudem eine möglichst zeitnahe Erneuerung der Straße Am Dornbusch. Sie habe unter dem fast zweijährigen Umleitungsverkehr stark gelitten und bedürfe dringend einer Überarbeitung. Er drängt bei Stadtbaurat Robin Denstorff darauf, dass die reparaturbedürftige Straße ausgebessert wird.