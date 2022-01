Breite Unterstützung für die Idee eines Bikeparks

Münster-Hiltrup/Amelsbüren

„Da habe ihr aber fein abschrieben.“ Kritische Anmerkungen mussten sich die Grünen gefallen lassen, als ihr Antrag für einen Bikepark in Amelsbüren in der Bezirksvertretung zur Sprache kam. Am Ende gab es große Unterstützung.

Von Michael Grottendieck