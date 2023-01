„Schön, dass Ihr so stark seid“, lobte Gottfried Wingler-Scholz die hohe Einsatzbereitschaft des Löschzuges Amelsbüren bei Jahreshauptversammlung, die nach zweijähriger Coronapause wieder im Gerätehaus stattfinden konnte. Es sei ein sehr breites Feld an Einsatzsituationen, die der Löschzug zu bewältigen hatte, so der Leiter der Berufsfeuerwehr Münster.

