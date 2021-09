Das Oktoberfest kann stattfinden

Man sieht es jetzt auch von weitem: Die Vorbereitungen für das Oktoberfest in Amelsbüren am 2. Oktober (Samstag) laufen auf Hochtouren. Die drei Vereine – die AKG Emmerbachgeister, der Gewerbe- und Handwerkerverein und der Reitverein 1876 Amelsbüren – haben alle Genehmigungen und das „OK“ der Stadt Münster erhalten.

Am 2. Oktober darf in der neuen Reithalle an der Thierstraße 291 in Amelsbüren die Oktoberfest-Sause unter 2G-Regeln steigen. Der Vorverkauf hat begonnen. „Die Nachfrage und Resonanz hier vor Ort ist riesig,“ freuen sich die Veranstalter. Karten gibt es im Autohaus Wiesmann, in der Eymann-Sauna, der Volksbank, im Reisebüro sowie im Hiltruper Infopunkt. Für zwölf Euro sind sie zu haben.